радиус окружности, описанной около треугольника АВС корень из 8, а два угла в треугольнике равны 45 градусам. найти стороны
Геометрия
радиус окружности, описанной около треугольника АВС корень из 8, а два угла в треугольнике равны 45 градусам. найти стороны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
третий угол равен 90 градусам. диаметр описанной около прямоугльного треугольника окужности равен её гипотенузе (т.к. на гипотенузу опирается угол в 90 градусов), диаметр равен 2 корня из 8, значит и гипотенуза равна 2 корня из 8. а стороны по теореме пифагора равны 4(тругольник равнобедренный)
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