радиус окружности, описанной около треугольника АВС корень из 8, а два угла в треугольнике равны 45 градусам. найти стороны

Гость: Гость:

третий угол равен 90 градусам. диаметр описанной около прямоугльного треугольника окужности равен её гипотенузе (т.к. на гипотенузу опирается угол в 90 градусов), диаметр равен 2 корня из 8, значит и гипотенуза равна 2 корня из 8. а стороны по теореме пифагора равны 4(тругольник равнобедренный)