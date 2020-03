напишите сочинение (приблизительно 8-10 предложений) на английском языке на тему "Пасха" также к нему перевод на русский...я уже как полдня на это потратила,а справится до сих пор не могу.лучше алгебру решить ...

Гость: Гость:

Easter - all the favorite holiday/ To prepare it in advance, even during Lent. It is necessary to fast, eat only lean and soul buduet spiritually purified. Easter must begin with the Easter service. It is necessary to paint the eggs and bake pies. On Saturday, we should go to Church to shine eggs. On Sunday , "Jesus is risen!" - all celebrate Easter. Пасха - всех любимый праздник. К нему готовятся заранее, еще в Великий пост. Нужно соблюдать пост, есть только постную пищу и душа будет духовно очищаться. Пасха должна начинаться с пасхального Богослужения. Надо красить яйца и печь пироги. В субботу надо идти в церковь светить яйца. В воскресенье "Иисус Воскрес", - все празднуют праздник.