Длина стороны ромба ABCD c острым углом A равна 13, а высота BH=5 пересекает диагональ ромба в точке M. Найти длину отрезка BM.
Геометрия
Длина стороны ромба ABCD c острым углом A равна 13, а высота BH=5 пересекает диагональ ромба в точке M. Найти длину отрезка BM.
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
напишите сочинение (приблизительно 8-10 предложений) на английском языке на тему "Пасха" также к нему перевод на русский...я уже как полдня на это ...
Химия
Рассчитайте максимальный объём хлора (в литрах, при н.у.), который может поглотиться горячим раствором, содержащим 44,8 г гидроксида калия. (ответ ...
Геометрия
Коло вписане в прямокутний трикутник, точкою дотика ділить один з катетів на відрізки 18 і 30 см, якщо врхувати від вершини прямого кута. Знайдить ...
Алгебра
Тетрадь стоит 10руб.какое наибольшее число таких тетрадей можно будет купить на 350 руб.после понижения цены на 25%