SiO2-Si-SiO2-NaSiO3-H2SiO3-SiO2 для уравнения реакции 1 составьте схему электронного баланса, для реакции 4- сокращенное ионно-молекулярное уравнение
Химия
SiO2-Si-SiO2-NaSiO3-H2SiO3-SiO2 для уравнения реакции 1 составьте схему электронного баланса, для реакции 4- сокращенное ионно-молекулярное уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1. Есть 5 домов каждый разного цвета. 2. В каждом доме живет по одному человеку отличной друг от друга национальности. 3. Каждый жилец пьет только ...
Геометрия
радиус окружности, описанной около треугольника АВС корень из 8, а два угла в треугольнике равны 45 градусам. найти стороны
Геометрия
Длина стороны ромба ABCD c острым углом A равна 13, а высота BH=5 пересекает диагональ ромба в точке M. Найти длину отрезка BM.
Английский язык
напишите сочинение (приблизительно 8-10 предложений) на английском языке на тему "Пасха" также к нему перевод на русский...я уже как полдня на это ...