ВОТ БЫ МНЕ КТО ТО ДАЛСТО ПОРЦИЙ МОРОЖЕНОГО,-ПОДУМАЛ МАЛЬЧИК.ВДРУГ ДОГОНЯЕТ ЕГО СЕДОЙ ДЕДУШКА И СПРАШИВАЕТ:ЭТО ТЫ ХОТЕЛ СТО ПОРЦИЙ МОРОЖЕНОГО? МАЛЬЧИК УДИВИЛСЯ. НАПИШИТЕ КОНЕЦ
Русский язык
ВОТ БЫ МНЕ КТО ТО ДАЛСТО ПОРЦИЙ МОРОЖЕНОГО,-ПОДУМАЛ МАЛЬЧИК.ВДРУГ ДОГОНЯЕТ ЕГО СЕДОЙ ДЕДУШКА И СПРАШИВАЕТ:ЭТО ТЫ ХОТЕЛ СТО ПОРЦИЙ МОРОЖЕНОГО? МАЛЬЧИК УДИВИЛСЯ. НАПИШИТЕ КОНЕЦ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
мальчик удивился: он не поверил своим ушам. может это сон? - спросил он себя. он стоял, как вскопаный. дедшка переспросил ещё раз: это ты хотел сто порций мороженого? - да, я - уже твердо ответил мальчик (и уже в мыслях стал кушать мороженое). но мальчик думал: откуда у дедушки столько мороженого? не волшебник ли он? и спросил его об этом... но дедушка сказал просто: я его выйграл на конкурсе мороженого, но мне его есть нельзя, поэтому я предложил его тебе:)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
льдина плавает в море, причем её надвойная часть имеет объем 150 м в кубе. Определите объем всей льдины
Химия
SiO2-Si-SiO2-NaSiO3-H2SiO3-SiO2 для уравнения реакции 1 составьте схему электронного баланса, для реакции 4- сокращенное ионно-молекулярное уравнение
Математика
1. Есть 5 домов каждый разного цвета. 2. В каждом доме живет по одному человеку отличной друг от друга национальности. 3. Каждый жилец пьет только ...
Геометрия
радиус окружности, описанной около треугольника АВС корень из 8, а два угла в треугольнике равны 45 градусам. найти стороны