ВОТ БЫ МНЕ КТО ТО ДАЛСТО ПОРЦИЙ МОРОЖЕНОГО,-ПОДУМАЛ МАЛЬЧИК.ВДРУГ ДОГОНЯЕТ ЕГО СЕДОЙ ДЕДУШКА И СПРАШИВАЕТ:ЭТО ТЫ ХОТЕЛ СТО ПОРЦИЙ МОРОЖЕНОГО? МАЛЬЧИК УДИВИЛСЯ.                             НАПИШИТЕ КОНЕЦ

Гость: Гость:

мальчик удивился: он не поверил своим ушам. может это сон? - спросил он себя. он стоял, как вскопаный. дедшка переспросил ещё раз: это ты хотел сто порций мороженого? - да, я - уже твердо ответил мальчик (и уже в мыслях стал кушать мороженое). но мальчик думал: откуда у дедушки столько мороженого? не волшебник ли он? и спросил его об этом... но дедушка сказал просто: я его выйграл на конкурсе мороженого, но мне его есть нельзя, поэтому я предложил его тебе:)