льдина плавает в море, причем её надвойная часть имеет объем 150 м в кубе. Определите объем всей льдины
Физика
льдина плавает в море, причем её надвойная часть имеет объем 150 м в кубе. Определите объем всей льдины
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]\beta_{voda}*g*V_{pogruzeno}=\beta_{led}*g*V_{vsego}=>[/latex] [latex]V_{vsego}=\beta_{voda}*V_{pogruzeno}/\beta_{led}[/latex] [latex]\beta[/latex] - плотность
Гость:
Льдина плавает в воде, значит сила Архимеда равна силе тяжести, F(a)=F(m) F(a) =ρ₁gV₁, где ρ₁=1000кг/м³-плотность воды, а V₁-объем чести льдины, погруженной в воду F(m)=mg= Vρ₂g=(V₁+V₂)ρ₂g, где V₂=150м³-объем надводной части льдины, а ρ₂=900кг/м³- плотность льда ρ₁gV₁=(V₁+V₂)ρ₂g ρ₁V₁ =V₁ρ₂+V₂ρ₂ V₁(ρ₁-ρ₂)=V₂ρ₂ V₁=V₂ρ₂/(ρ₁-ρ₂)=1350м³ V=V₁+V₂=1500м³
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