Помещик, рассчитав, что корова стоит вчетверо дороже собаки, а лошадь вчетверо дороже коровы, захватил с собой в город 200 руб. и на все эти деньги купил собаку, две коровы и лошадь. Сколько стоит каждое из купленных животных?
Алгебра
Помещик, рассчитав, что корова стоит вчетверо дороже собаки, а лошадь вчетверо дороже коровы, захватил с собой в город 200 руб. и на все эти деньги купил собаку, две коровы и лошадь. Сколько стоит каждое из купленных животных?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х руб - стоит собака 4х руб - корова 16х руб - лошадь х+2*4х+16х=200 25х=200 х=8 (руб) - стоит собака 8*4=32 (руб) - стоит корова 8*16=128 (руб) - стоит лошадь
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