Помещик, рассчитав, что корова стоит вчетверо дороже собаки, а лошадь вчетверо дороже коровы, захватил с собой в город 200 руб. и на все эти деньги купил собаку, две коровы и лошадь. Сколько стоит каждое из купленных животных?

Алгебра

Помещик, рассчитав, что корова стоит вчетверо дороже собаки, а лошадь вчетверо дороже коровы, захватил с собой в город 200 руб. и на все эти деньги купил собаку, две коровы и лошадь. Сколько стоит каждое из купленных животных?

Автор: Гость