Сегодня я не иду в школу,потому что у меня сильный кашель и насморк.Бабушка заставила меня измерить температуру, а потом вызвала врача. Пришел доктор ,осмотрел горло - глотать было больно."Придется,голубчик,пить лекарство,чтобы вновь стать сильным и здоровым" Теперь я глотаю горькие пилюли в надежде на то, что силы вернутся ко мне, и я буду снова в форме!

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У моего ребёнка кашель. Я не пойду в гости потому, что у меня насморк. Чтобы ускорить процесс, экспериментатор повысил температуру испарения. На уроке физики мы изряли температуру воздуха. Когда я глотаю пилюлю мне потом целую неделю не хочется пить. Мама дала мне таблетку,но мне больно глотать. Моя мама недавна научилась готовить,но сегодня она приготовила такой горький обед,что я отравился. Когда я был на приёме у доктора,он выписал мне вкусное лекарство. Сегодня на уроке физики мы проходили новую тему,которая называлась сила трения. Мой друг всегда заступается за меня ,он очень сильный. Сегодня на уроке биологиимы проходили движение орбит. Я толстый,мне надо больше двигаться. Сегодня на физ-ру я пришёл в форме.