в 4 ёх одинаковых солонках находятся растворы гидроксида натрия ,хлорида натрия, соляной кислоты и фенолфталеина ,как не используя дополнительных реактивов распознать эти вещества
Химия
в 4 ёх одинаковых солонках находятся растворы гидроксида натрия ,хлорида натрия, соляной кислоты и фенолфталеина ,как не используя дополнительных реактивов распознать эти вещества
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смешиваем попарно, если раствор окрасится в феолетовый окрас, то мы взяли фенолфталеин и гидроксид натрия, так как гидроксид натрия-это щелочная среда, а фенолфталеин в щелочной среде имеет феолетовою окраску. Затем берём каждую из использованых пробирок и смешиваем с остальными двумя, когда раствор приобретёт оранжевый оотенок, то мы взяли фенолфталеин и соляную кислоту, так как соляная кислота имеет кислую среду, а фенолфталеин в кислой среде имеет оранжевую окраску. таким образом мы определим фенолфталеин,соляную кислоту и гидроксид натрия, а хлорид натрия методом исключения.
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