. На тело массой 10 кг, движущееся со скоростью 10 м/с, начинает действовать тормозящая сила, равная 20 Н. Чему равна скорость тела через 5 с после этого?

Физика

. На тело массой 10 кг, движущееся со скоростью 10 м/с, начинает действовать тормозящая сила, равная 20 Н. Чему равна скорость тела через 5 с после этого?

Автор: Гость