В 1 куб.м морской воды содержится 35 кг соли. Сколько граммов соли содержится в 1 л ворской воды? Сколько потребуется литров морской воды, чтобы получить 4 кг 200 г соли?

Математика
В 1 куб.м морской воды содержится 35 кг соли. Сколько граммов соли содержится в 1 л ворской воды? Сколько потребуется литров морской воды, чтобы получить 4 кг 200 г соли?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1куб.м.=1000л. 35кг=35000г. 4кг 200г=4200г. 1)35000:1000=35г соли-в 1л морской воды. 2)4200:35=120л морской воды-потребуется. ОТВЕТ: 120л.
Гость:
1 куб м= 1000л 35кг\1000л=35г в 1 литре 4,2кг\x=0.035кг\л x=120 л
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