В 1 куб.м морской воды содержится 35 кг соли. Сколько граммов соли содержится в 1 л ворской воды? Сколько потребуется литров морской воды, чтобы получить 4 кг 200 г соли?

Математика

В 1 куб.м морской воды содержится 35 кг соли. Сколько граммов соли содержится в 1 л ворской воды? Сколько потребуется литров морской воды, чтобы получить 4 кг 200 г соли?

Автор: Гость