В 1 куб.м морской воды содержится 35 кг соли. Сколько граммов соли содержится в 1 л ворской воды? Сколько потребуется литров морской воды, чтобы получить 4 кг 200 г соли?
Математика
В 1 куб.м морской воды содержится 35 кг соли. Сколько граммов соли содержится в 1 л ворской воды? Сколько потребуется литров морской воды, чтобы получить 4 кг 200 г соли?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1куб.м.=1000л. 35кг=35000г. 4кг 200г=4200г. 1)35000:1000=35г соли-в 1л морской воды. 2)4200:35=120л морской воды-потребуется. ОТВЕТ: 120л.
Гость:
1 куб м= 1000л 35кг\1000л=35г в 1 литре 4,2кг\x=0.035кг\л x=120 л
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите уравнение: 0,2z-2/3z=-0.28; 3(0.4x+7)-4(0.8x-3)=2; 4.5(7/15x+2/9)-0.77(8/11x-3/7)=-1.75 (заранее большое спасибо)
Химия
в 4 ёх одинаковых солонках находятся растворы гидроксида натрия ,хлорида натрия, соляной кислоты и фенолфталеина ,как не используя дополнительны...
Русский язык
Помогите составит предложения со словами: кашель, насморк, температура,и измерять температуру, пилюля, глотать, горький, лекарство, сила, сильный, ...