З двох населенних пунктів, відстань між якими 44,62 км, виїхали одночасно назустріч один одному два велосипедисти. Швидкість одного з них 15 км/год, а швидкість другого становить 96% швидкості першого. Через скільки годин вони ...
Математика
З двох населенних пунктів, відстань між якими 44,62 км, виїхали одночасно назустріч один одному два велосипедисти. Швидкість одного з них 15 км/год, а швидкість другого становить 96% швидкості першого. Через скільки годин вони зустрінуться?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
96% = 0,96 1) 15*0,96 = 14,4 (км/год) - швидкість другого велосипедиста. 2) 14,4+15 = 29,4 (км/год) - швидкість велосипедистів разом. 3) 44,62/29,4 = 1,52 (год) - зустрінуться велосипедисти 1,52 = 1 год 31 хв Перевіряємо: 1,52*14,4 = 21,89 (км) - проїде другий велосипедист 1,52*15 = 22,8 (км) - проїде перший. 22,8+21,89 = 44,7 Відповідь: приблизно через 1 годину 31 хвилину зустрінуться велосипедисти.
Гость:
1)15*100%:96%=14.4км/ч-скорость второго. 2)15+14.4=29.4км/ч-скорость сближения. 3)44.62:29.4=через 1.52часа(1ч 31мин)-они встретятся.
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