З двох населенних пунктів, відстань між якими 44,62 км, виїхали одночасно назустріч один одному два велосипедисти. Швидкість одного з них 15 км/год, а швидкість другого становить 96% швидкості першого. Через скільки годин вони ...

Математика

З двох населенних пунктів, відстань між якими 44,62 км, виїхали одночасно назустріч один одному два велосипедисти. Швидкість одного з них 15 км/год, а швидкість другого становить 96% швидкості першого. Через скільки годин вони зустрінуться?

Автор: Гость