Две стороны треугольника равны 7 и 11, а медиана к третьей стороне равна 6. Найти третью сторону треуг-ка

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Используй теорему косинусов для двух треугольников на которые разбивает заданный треугольник медиана и приравняй косинусы смежных углов. И все получится. А сторона равна 14 Достроим до параллелограмма 12² + x² = 2(7² + 11²) Ответ: 14.