составить предложения со словом стрелки
Русский язык
составить предложения со словом стрелки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стрелки поражали все мишени. Вчера перевели стрЕлки часов назад. Стрелки проводили очередные учения . У моей подруги на колготках пошли сразу две стрелки. Вчера по телевизору сказали,что стрелки часов все жители должны перевести на час назад.
Гость:
В зимнее время стрелки часов перевели на час позже на карте стрелками обозначены места сражений
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Две стороны треугольника равны 7 и 11, а медиана к третьей стороне равна 6. Найти третью сторону треуг-ка
Биология
Почему наиболее убедительные доказательства макроэвалюционных процессов дают нам палеонтологические данные ?
Химия
Сколько граммов 6%-ного раствора хлорида натрия можно получить разбавлением 200 г 15%-ного раствора? (ответ должен получиться 500)
Геометрия
в правильной треугольной пирамиде сторона основания равна 4 см, высота 6 см. найдите площадь поверхности пирамиды