составить предложения со словом стрелки

Гость: Гость:

Стрелки поражали все мишени. Вчера перевели стрЕлки часов назад. Стрелки проводили очередные учения . У моей подруги на колготках пошли сразу две стрелки. Вчера по телевизору сказали,что стрелки часов все жители должны перевести на час назад.