В 56% сплава медь и цинк находится в отношении 2,5:4,5. На сколько кг меди в этом сплаве меньше?

Алгебра
В 56% сплава медь и цинк находится в отношении 2,5:4,5. На сколько кг меди в этом сплаве меньше?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2.5+4,5=7 частей всего в сплаве 2)56:7=8 кг приходится на 1 часть 3)2,5*8= 20 кг меди в сплаве 4)4,5*8= 36 кг цинка в сплаве 5)на сколько меди меньше? 36-20=16 кг 
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