В 56% сплава медь и цинк находится в отношении 2,5:4,5. На сколько кг меди в этом сплаве меньше?

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В 56% сплава медь и цинк находится в отношении 2,5:4,5. На сколько кг меди в этом сплаве меньше?

Автор: Гость