1.Абсолютная температура идеального газа увеличилась в 3 раза при неизменной концентрации. Отметьте какие из четырех утверждений правильные а какие нет! А)Средняя кинетическая энергия увеличилась в \!3 (квадратный корень из 3) ...
Физика
1.Абсолютная температура идеального газа увеличилась в 3 раза при неизменной концентрации. Отметьте какие из четырех утверждений правильные а какие нет! А)Средняя кинетическая энергия увеличилась в \!3 (квадратный корень из 3) раз. Б)Давление газа увеличилось в 3 раза. В)Средняя кинетическая энергия увеличилась в \!3(корень из трех) раз. Г)Средняя кинетическая энергия молекул газа уменьшилась в 3 раза 2.При давлении 10^5Па и температуре 15С(градусов Цельсия) данная масса воздуха занимает объем 2*10^-3 М^-3 . При расширении до объема 4*10^-3 М^3 температура воздуха стала равной 20С(градусов Цельсия) . Отметьте какие утверждения верные а какие нет! А)Давление воздуха стало больше 10^5 Па Б)Средняя квадратичная скорость молекул увеличилась В) Давление воздуха стало меньше 10^5 Па Г)Средняя кинетическая энергия молекул увеличилась менее чем в 1.4 раза
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. А) mv^2/2=3/2*kT =>v=Const*[latex]\sqrt{T}[/latex] => Верно! Б) p=nkT => Верно! В) Eкин=3/2*kT => Неверно (она увеличилась в 3 раза!) Г) Неверно (она увеличилась в 3 раза!) 2. А) 1)pV=YRT 2)2pV=YR(T+5)=> Неверно, давление упало примерно в 2 раза (чуть меньше) Б) E=3/2kT => Верно В) Верно Г) Верно. Она увеличилась в (T+5)/T раз, где T=273+15=288.
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