4,2p-p=5,12 как решить уравнение?
Математика
4,2p-p=5,12 как решить уравнение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4,2p-p=5,12 3,2р=5,12 р=5,12:3,2 р=51,2:31 р=51 2/10 * 1/31 р=512/31 р=16 целых 16/31
Гость:
4,2p-p=5,12 3,2р=5,12 р=5,12:3,2 р=1,6 проверка: 4,2*1,6-1,6=5,12 5,12=5,12
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