в кооперативном доме 93 квартиры, из которых 3 находятся на первом этаже, а 6- на последнем. Квартиры распределяются по жребию. Какова вероятность того, что жильцу не достанется квартира, расположенная на первом или последнем э...

Алгебра

в кооперативном доме 93 квартиры, из которых 3 находятся на первом этаже, а 6- на последнем. Квартиры распределяются по жребию. Какова вероятность того, что жильцу не достанется квартира, расположенная на первом или последнем этаже?

Автор: Гость