в кооперативном доме 93 квартиры, из которых 3 находятся на первом этаже, а 6- на последнем. Квартиры распределяются по жребию. Какова вероятность того, что жильцу не достанется квартира, расположенная на первом или последнем э...
Алгебра
в кооперативном доме 93 квартиры, из которых 3 находятся на первом этаже, а 6- на последнем. Квартиры распределяются по жребию. Какова вероятность того, что жильцу не достанется квартира, расположенная на первом или последнем этаже?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего возмоных исходов - 93. Благоприятных исходов: 84 (93-3-6). Вероятность - количество благоприятных исходов разделить на общее количество. То есть, вероятность равна 84/93. Ответ: 84/93
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
1.Абсолютная температура идеального газа увеличилась в 3 раза при неизменной концентрации. Отметьте какие из четырех утверждений правильные а какие...
Математика
Русский язык
Подберите однокоренные существительные к прилагательным: холодный, светлый, темный, правдивый, смелый, плодовый, молодой, тенистый.
Алгебра