На сторонах АС и АВ треугольника АВС отмечены соответственно точки В1 и С1. Известно что АВ1= 4см В1С=17 см АС1=7см СВ1 5 см .Докажите что треугольники АВС и АВ1С1 подобны.
Алгебра
На сторонах АС и АВ треугольника АВС отмечены соответственно точки В1 и С1. Известно что АВ1= 4см В1С=17 см АС1=7см СВ1 5 см .Докажите что треугольники АВС и АВ1С1 подобны.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это откуда из пробной по алгебре? Найдем стороны АС И ВС АС=21 АВ=12 Теперь найдем коэфициент подобия 21\7=12\4 3=3 Они подобны по углу А и двум пропорциональным сторонам АС к АС1 и АВ к АВ1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Надо сочинение на тему английский язык для будущего Казахстана дайте или наводку или хотя бы на русском макс 150 слов и
Алгебра
в кооперативном доме 93 квартиры, из которых 3 находятся на первом этаже, а 6- на последнем. Квартиры распределяются по жребию. Какова вероятность ...
Физика
1.Абсолютная температура идеального газа увеличилась в 3 раза при неизменной концентрации. Отметьте какие из четырех утверждений правильные а какие...
Математика