На сторонах АС и АВ треугольника АВС отмечены соответственно точки В1 и С1. Известно что АВ1= 4см В1С=17 см АС1=7см СВ1 5 см .Докажите что треугольники АВС и АВ1С1 подобны.

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Это откуда из пробной по алгебре? Найдем стороны АС И ВС АС=21 АВ=12 Теперь найдем коэфициент подобия 21\7=12\4 3=3 Они подобны по углу А и двум пропорциональным сторонам АС к АС1 и АВ к АВ1