CuCl2→Cu→CuO→CuSO4→Cu(OH)2→ →CuO
Химия
CuCl2→Cu→CuO→CuSO4→Cu(OH)2→ →CuO
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CuCl2(разб.) = Cu↓(катод) + Cl2↑(анод) условия: электролиз. 2Cu + O2 = 2CuO Условия :400—500°C, при избытке кислорода CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O CuSO4 + 2NaOH(разб.) = Cu(OH)2(гель) + Na2SO4 Cu(OH)2 = CuO + H2O Условия :200°C.
Гость:
CuCl2+Fe=FeCl2+Cu 2Cu+O2=2CuO CuO+H2SO4=CuSO4+H2O CuSO4+2NaOH=Cu(OH)2+Na2SO4 Cu(OH)2=CuO+H2O
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