почему нельзя построить филогенетические ряды для всех эволюционных ветвей ?
Биология
почему нельзя построить филогенетические ряды для всех эволюционных ветвей ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что не все виды дожили до наших времен.
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