На стройку нужно привезти 180 т кирпича. Большой самосвал может вывизти этот груз за 20 рейсов, меньший-за 30 рейсов. За сколько рейсов вывезут они этот груз, если будут работать вместе?
Математика
На стройку нужно привезти 180 т кирпича. Большой самосвал может вывизти этот груз за 20 рейсов, меньший-за 30 рейсов. За сколько рейсов вывезут они этот груз, если будут работать вместе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)180:20=9(т)- большой вывозит за 1 рейс 2) 180:30=6(т)- маленький вывозит за 1 рейс 3) 9+6=15(т)- оба вывезут за 1 рейс 4) 180:15=12(т)- за столько рейсов вывезут вместе Ответ: вместе грузовики вывезут груз за 12 рейсов.
Гость:
1)180:20=9 2) 180:30=6 3) 9+6=15 4) 180:15=12 ответ:12
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