На стройку нужно привезти 180 т кирпича. Большой самосвал может вывизти этот груз за 20 рейсов, меньший-за 30 рейсов. За сколько рейсов вывезут они этот груз, если будут работать вместе?

Математика

На стройку нужно привезти 180 т кирпича. Большой самосвал может вывизти этот груз за 20 рейсов, меньший-за 30 рейсов. За сколько рейсов вывезут они этот груз, если будут работать вместе?

Автор: Гость