Помогите пожалуйста!!! Рассказ "КУст Сирени" 1) Внимательно выбирая цитаты из текста рассказа, подготовте материалы к сравнительнойц характеристике Николая и Веры Алмазовых. 2) перечислите выписанный вами цитаты, сделайте вывод...

Литература
Помогите пожалуйста!!! Рассказ "КУст Сирени" 1) Внимательно выбирая цитаты из текста рассказа, подготовте материалы к сравнительнойц характеристике Николая и Веры Алмазовых. 2) перечислите выписанный вами цитаты, сделайте вывод о характеристике героев рассказа.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я давно это проходила, но помню, что автор этого рассказа писал в СИВОЛИЗМЕ. и нужно просто заострить внимание на их фамилиях, на их поступках, словах, поведении, характерах. и отметить, что они положительные герои
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