При действии избытка соляной кислоты на 20 г оксида меди (2) выделилось 15, 9 кДж теплоты . Составьте термохимическое уравнение этой реакции. Заранее спасибо=)
Химия
При действии избытка соляной кислоты на 20 г оксида меди (2) выделилось 15, 9 кДж теплоты . Составьте термохимическое уравнение этой реакции. Заранее спасибо=)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Изначально ур-е 2HCl+CuO->CuCl2+H2O+Q. n(CuO)=m/M=20/80=0,25моль. Из 0,25моль CuO выделяется 15,9кДж->из 1 моль CuO будет выделяться 15,9*4=63,6кДж. Получаем ур-е: 2HCl+CuO->CuCl2+H2O+63,6кДж.
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