При действии избытка соляной кислоты на 20 г оксида меди (2) выделилось 15, 9 кДж теплоты . Составьте термохимическое уравнение этой реакции. Заранее спасибо=)

Химия

При действии избытка соляной кислоты на 20 г оксида меди (2) выделилось 15, 9 кДж теплоты . Составьте термохимическое уравнение этой реакции. Заранее спасибо=)

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