объясните как решать выражения. по теме подобный слагаемые

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2а+3а=(2+3)а=5а 7с-3с=(7-3)с=4с Подобными являются те у которых буква одинаковая 7с+3а+11с+5а = (7с+11с)+(3а+5а)=18с+8а коэффициент при с равен 1, при -с равен -1 9с-с=(9-1)с= 8с 2а+а=(2+1)а=3а