для приготовления салата из зелёного лука берут 150г зелёного лука и 30г сметаны. Сколько сметаны потребуется повару чтобы приготовить салат из 27 кг зелёного лука?

Гость: Гость:

150г = 30г 27000г = х х=27000*30/150 = 5400(г) - сметаны потребуется повару. Ответ: 5кг400 г сметаны потребуется повару, чтобы приготовить салат из 27 кг зелёного лука. или 1) 30/150 = 0,2 (г) - потребуется сметаны на на 1 г сметаны. 2) 27000*0,2 = 5400(г) - потребуется сметаны на 27 кг лука. Ответ: 5 кг 400 г потребуется повару, чтобы приготовить салат из 27 кг зелёного лука.