для приготовления салата из зелёного лука берут 150г зелёного лука и 30г сметаны. Сколько сметаны потребуется повару чтобы приготовить салат из 27 кг зелёного лука?
Математика
для приготовления салата из зелёного лука берут 150г зелёного лука и 30г сметаны. Сколько сметаны потребуется повару чтобы приготовить салат из 27 кг зелёного лука?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
150г лука ----------------------------30г сметаны 27000г лука -------------------------хг сметаны х=27000*30:150= 5400г=5,4кг сметаны потребуется повару
Гость:
150г = 30г 27000г = х х=27000*30/150 = 5400(г) - сметаны потребуется повару. Ответ: 5кг400 г сметаны потребуется повару, чтобы приготовить салат из 27 кг зелёного лука. или 1) 30/150 = 0,2 (г) - потребуется сметаны на на 1 г сметаны. 2) 27000*0,2 = 5400(г) - потребуется сметаны на 27 кг лука. Ответ: 5 кг 400 г потребуется повару, чтобы приготовить салат из 27 кг зелёного лука.
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