На конюшне 6 жеребят и 8 лошадей.Всем жеребятам дают в день 54 кг корма.Лошадь съедает в день в 2 раза больше,чем жеребёнок.Сколько корма получат ежедневно все лошади конюшни? Составить обратную задачу и решить её

Гость: Гость:

1)54:6=9кг-дают одному жеребёнку. 2)9*2=18кг-дают одной лошади. 3)8*18=144кг корма-получают ежедневно все лошади. ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА: На конюшне 6 жеребят и 8 лошадей. Всем лошадям дают в день 144кг корма.Жеребёнок съедает в день в 2 раза меньше,чем лошадь. Сколько корма получают ежедневно все жеребята конюшни? 1)144:8=18кг-получает одна лошадь. 2)18:2=9кг-получает один жеребёнок. 3)9*6=54кг корма-получают все жеребята.