На конюшне 6 жеребят и 8 лошадей.Всем жеребятам дают в день 54 кг корма.Лошадь съедает в день в 2 раза больше,чем жеребёнок.Сколько корма получат ежедневно все лошади конюшни? Составить обратную задачу и решить её
Математика
На конюшне 6 жеребят и 8 лошадей.Всем жеребятам дают в день 54 кг корма.Лошадь съедает в день в 2 раза больше,чем жеребёнок.Сколько корма получат ежедневно все лошади конюшни? Составить обратную задачу и решить её
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)54:6=9кг-дают одному жеребёнку. 2)9*2=18кг-дают одной лошади. 3)8*18=144кг корма-получают ежедневно все лошади. ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА: На конюшне 6 жеребят и 8 лошадей. Всем лошадям дают в день 144кг корма.Жеребёнок съедает в день в 2 раза меньше,чем лошадь. Сколько корма получают ежедневно все жеребята конюшни? 1)144:8=18кг-получает одна лошадь. 2)18:2=9кг-получает один жеребёнок. 3)9*6=54кг корма-получают все жеребята.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
При действии избытка соляной кислоты на 20 г оксида меди (2) выделилось 15, 9 кДж теплоты . Составьте термохимическое уравнение этой реакции. Заран...
Физика
сопротивление нити накала электрической лампы в рабочем состоянии 144 ом, напряжение 120в. определите ток в лампе , потребляемую мощность и расход ...
Литература
Помогите пожалуйста!!! Рассказ "КУст Сирени" 1) Внимательно выбирая цитаты из текста рассказа, подготовте материалы к сравнительнойц характеристике...