нужно составть небольшой рассказ о школьной газете по англиски любой
Английский язык
нужно составть небольшой рассказ о школьной газете по англиски любой
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Гость:
The school newspaper a intresting work.Becouse the school newspaper interesting hobbi :D.
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