Найдите полную фамилию и имя Петрухи и объясните, почему автор называя этот персонаж, использует в основном прозвище. В чём смысл противопоставления имен в повести!? Вопрос по повести "Прощание с Матёрой"
Литература
Найдите полную фамилию и имя Петрухи и объясните, почему автор называя этот персонаж, использует в основном прозвище. В чём смысл противопоставления имен в повести!? Вопрос по повести "Прощание с Матёрой"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Никита Алексеевич Зотов. Окрестили люди Петрухой за простоватость, разгильдяйство и никчёмность.
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