Найдите полную фамилию и имя Петрухи и объясните, почему автор называя этот персонаж, использует в основном прозвище. В чём смысл противопоставления имен в повести!? Вопрос по повести "Прощание с Матёрой"

Литература

Найдите полную фамилию и имя Петрухи и объясните, почему автор называя этот персонаж, использует в основном прозвище. В чём смысл противопоставления имен в повести!? Вопрос по повести "Прощание с Матёрой"

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