Туристы прошли за 2 дня 24 км. В первый день они прошли 2/3 всего пути. Сколько км они прошли во 2 день?
Математика
Туристы прошли за 2 дня 24 км. В первый день они прошли 2/3 всего пути. Сколько км они прошли во 2 день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)24 * 2/3=48/3=16(км) -прошли туристы в 1 день 2) 24-16=8(км) - прошли во 2 день.
Гость:
Сначала узнаем сколько они прошли за 1 день- 1)24:3*2=16(км.)(чтобы найти часть от числа,надо сначала число разделить на знаменатель(нижнее число)и умножить на числитель(верхнее число)); поскольку мы узнали сколько они прошли в первый день ,соответственно чтобы узнать сколько они прошли во 2 день надо из общего числа вычесть то что они прошли в 1 день- 2)24-16=8(км.) Ответ:в 1 день они прошли 16 км.; во 2 день 8 км
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