Туристы прошли за 2 дня 24 км. В первый день они прошли 2/3 всего пути. Сколько км они прошли во 2 день?

Гость: Гость:

Сначала узнаем сколько они прошли за 1 день- 1)24:3*2=16(км.)(чтобы найти часть от числа,надо сначала число разделить на знаменатель(нижнее число)и умножить на числитель(верхнее число)); поскольку мы узнали сколько они прошли в первый день ,соответственно чтобы узнать сколько они прошли во 2 день надо из общего числа вычесть то что они прошли в 1 день- 2)24-16=8(км.) Ответ:в 1 день они прошли 16 км.; во 2 день 8 км