Составьте 4 предл. на тему детектив,что бы в каждом предложение было по одному разному слову:оттого что, вследствие того что, в силу того что, благодарятому что.
Русский язык
Составьте 4 предл. на тему детектив,что бы в каждом предложение было по одному разному слову:оттого что, вследствие того что, в силу того что, благодарятому что.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В силу того ,что люди мало читают,детектив как жанр занимает первое место. Оттого, что в основном читают для того,чтобы "убить" время,детектив - популярный жанр. Вследствие того, что автор,пишущий детективы,не раскрывает до самого конца своих секретов, от чтения детективов невозможно оторваться. Благодаря тому, что преступление читатель "раскрывает" вместе с героями повести, детективное расследование становится их общим делом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
если в прямоугольной трапеции меньшая боковая сторона равна 12 см, меньшая диагональ перпендикулярна большей боковой стороне и равна 15 см, чему ра...
Математика
Туристы прошли за 2 дня 24 км. В первый день они прошли 2/3 всего пути. Сколько км они прошли во 2 день?
География
кто может быть субьектом административных правоотношений.в чем состоят важнейшие черты административных правотношений
Литература
Найдите полную фамилию и имя Петрухи и объясните, почему автор называя этот персонаж, использует в основном прозвище. В чём смысл противопоставлени...