Составьте 4 предл. на тему детектив,что бы в каждом предложение было по одному разному слову:оттого что, вследствие того что, в силу того что, благодарятому что.

Гость: Гость:

В силу того ,что люди мало читают,детектив как жанр занимает первое место. Оттого, что в основном читают для того,чтобы "убить" время,детектив - популярный жанр. Вследствие того, что автор,пишущий детективы,не раскрывает до самого конца своих секретов, от чтения детективов невозможно оторваться. Благодаря тому, что преступление читатель "раскрывает" вместе с героями повести, детективное расследование становится их общим делом.