Тепловой эффект реакции горения этилена равен 1400 кДж/моль. Определите объем воздуха и объем этилена ( н.у ) ,вступивших в реакцию, если при этом выделилось 840 кДж теплоты. Заранее большое спасибо! =)

Химия

Тепловой эффект реакции горения этилена равен 1400 кДж/моль. Определите объем воздуха и объем этилена ( н.у ) ,вступивших в реакцию, если при этом выделилось 840 кДж теплоты. Заранее большое спасибо! =)

Автор: Гость