Тепловой эффект реакции горения этилена равен 1400 кДж/моль. Определите объем воздуха и объем этилена ( н.у ) ,вступивших в реакцию, если при этом выделилось 840 кДж теплоты. Заранее большое спасибо! =)
Химия
Тепловой эффект реакции горения этилена равен 1400 кДж/моль. Определите объем воздуха и объем этилена ( н.у ) ,вступивших в реакцию, если при этом выделилось 840 кДж теплоты. Заранее большое спасибо! =)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По ур-ю CH2=CH2+3O2->2CO2+2H2O+1400кДж. Из 1 моля этилена получают 1400кДЖ, а 840кДж получают из 0,6моль этилена. V(этилена)=n*Vмоль=0,6*22,4=13,44л. V(возд)=V(O2)*5=n*3*Vмоль*5=0,6*3*5*22,4=201,6л. Ответ:V(этилена)=13,44л, V(возд)=201,6л.
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