вычислить массовую долю фтора в политетрафторэтилене
Химия
вычислить массовую долю фтора в политетрафторэтилене
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формула структурного звена политетрафторэтилена: -(-CF2-CF2-)-n, значит M=100г/моль, а доля=M(4F)*100%/M=76*100%/100=76%. Ответ: 76%.
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