Выясните, равномерно ли расположен волосяной покров на теле млекопитающего. Однороден ли он? На каких местах отсутствует ?

Гость: Гость:

Нет, он расположен неравномерно. И неоднороден. Отсутствует он на носу, на подушечках лап. У разных млекопитающихся шерсть по разному распологается, ну в основном шерсть гуще в тех местах, где тело более уязвимо к холоду.