Выясните, равномерно ли расположен волосяной покров на теле млекопитающего. Однороден ли он? На каких местах отсутствует ?
Биология
Выясните, равномерно ли расположен волосяной покров на теле млекопитающего. Однороден ли он? На каких местах отсутствует ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, он расположен неравномерно. И неоднороден. Отсутствует он на носу, на подушечках лап. У разных млекопитающихся шерсть по разному распологается, ну в основном шерсть гуще в тех местах, где тело более уязвимо к холоду.
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