Выясните, равномерно ли расположен волосяной покров на теле млекопитающего. Однороден ли он? На каких местах отсутствует ?

Биология
Выясните, равномерно ли расположен волосяной покров на теле млекопитающего. Однороден ли он? На каких местах отсутствует ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, он расположен неравномерно. И неоднороден.  Отсутствует он на носу, на подушечках лап.  У разных млекопитающихся  шерсть по разному распологается, ну в основном шерсть гуще в тех местах, где тело более уязвимо к холоду.
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