помогите плиз нужно больше всего сочинение от имени хомяка про свою нору

Гость: Гость:

Привет. я хомяк меня зовут хома! я живу в норе.она находится под большим дубом. там очень тепло и уютно. в моей норке есть мягкий настил из листьев и травы. я сплю на нем. моя нора большая и красивая. зимой там тепло, а летом прохладно. я живу там со своими братиками, сестренками, мамой и папой. вечером я могу любоваться закатом, ночью смотреть на звезды, а с утра встречать рассвет, теплыми лучами солнца. с дуба, чаще всего осенью падают желуди и мы с семьей никогда не нуждаемся в еде. я ни на что бы не променял свое жилье. я люблю свою нору. (извини возможно бред, но я старалась!!!)