помогите плиз нужно больше всего сочинение от имени хомяка про свою нору
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помогите плиз нужно больше всего сочинение от имени хомяка про свою нору
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет. я хомяк меня зовут хома! я живу в норе.она находится под большим дубом. там очень тепло и уютно. в моей норке есть мягкий настил из листьев и травы. я сплю на нем. моя нора большая и красивая. зимой там тепло, а летом прохладно. я живу там со своими братиками, сестренками, мамой и папой. вечером я могу любоваться закатом, ночью смотреть на звезды, а с утра встречать рассвет, теплыми лучами солнца. с дуба, чаще всего осенью падают желуди и мы с семьей никогда не нуждаемся в еде. я ни на что бы не променял свое жилье. я люблю свою нору. (извини возможно бред, но я старалась!!!)
Гость:
Привет. Я хомяк. Сейчас я расскажу про свою нору. Моя норка состоит из тоннелей, камер, хранилищ, кормового отдела, гнезда и зимней норы. У моей норы может быть несколько выходов.Зимняя нора находится на глубине 2 метра от земли, и здесь я провожу спячку с октября по март. Вот так живется в моей норке!!!
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