Допоможіть мені будласка мені треба .Вчинки якого геро я з твору Ірини Жиленко Снігова баба ти схвалюєш?Чому?напиши про це.

Музыка
Допоможіть мені будласка мені треба .Вчинки якого геро я з твору Ірини Жиленко Снігова баба ти схвалюєш?Чому?напиши про це.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я схвалюю вчинок снігової баби,так як вона пожаліла  бідне щеня і захотіла його зігріти.Тому вона ожила загорнула песика в кожух і зігріла.ГОсподиня щеняти вчинила дуже жорстоко.Так вона захистила песика.
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