С какой скоростью должен двигаться электрон, чтобы его масса в состоянии движения была вдвое больше его массы покоя? На сколько увеличиться масса тела, если дополнительно сообщить ему 3,6*10^15 Дж энергии?

Физика

С какой скоростью должен двигаться электрон, чтобы его масса в состоянии движения была вдвое больше его массы покоя? На сколько увеличиться масса тела, если дополнительно сообщить ему 3,6*10^15 Дж энергии?

Автор: Гость