С какой скоростью должен двигаться электрон, чтобы его масса в состоянии движения была вдвое больше его массы покоя? На сколько увеличиться масса тела, если дополнительно сообщить ему 3,6*10^15 Дж энергии?
Физика
С какой скоростью должен двигаться электрон, чтобы его масса в состоянии движения была вдвое больше его массы покоя? На сколько увеличиться масса тела, если дополнительно сообщить ему 3,6*10^15 Дж энергии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) m=m0/sqrt(1-v^2/c^2) m=2m0 => v=sqrt(3/4)*c (корень от (три четвертых) скорости света) 2)E0=m0*c^2 E1=E0+Q=m*c^2 =>(m-mo)*c^2=Q =>Δm=Q/c^2
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