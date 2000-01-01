Назовите автора строк. Кубань – земля такая: Лишь первый луч скользнет – И поле оживает, И гром земной плывет …

Литература
Назовите автора строк. Кубань – земля такая: Лишь первый луч скользнет – И поле оживает, И гром земной плывет …
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю что это Алексуткина Ольга Александровна
Гость:
    Эти строки поэта   К.Обойщикова – лауреата краеых литературных премий им. Николая Островского (1985) и Е.Ф.Степановой (2000). Награжден памятной медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени, а также знаками им. А Покрышкина и «За верность казачеству». Член Союза журналистов СССР – Россия (1963 г.) и Союза писателей (1968г.)                                              Кубань – земля такая  Кубань – земля такая:                                       Кубань – земля такая: Лишь первый луч скользнет-                            В ней слава боевая И поле оживает.                                                 И слава трудовая И гром земной плывет,                                     Цементом скреплены. И землю плуг срезает,                                       Цветет в Новороссийске Как масло.                                                          Священная земля. Круглый год                                                       И, словно обелиски, Здесь что-то засевают,                                      Застыли тополя. И что-то убирают,                                             Кубань – земля такая: И что-нибудь цветет.                                        От хлеба золотая, Кубань – земля такая:                                        Степная сторона. От края и до края                                               Гостей она встречает, Две Дании войдет.                                             И душу открывает, Омытая морями,                                                 Прозрачную до дна. Укрытая в леса,                                                   Казачка огневая, Пшеничными полями                                        Красива, молода, Глядится в небеса.                                              Кубань – земля такая: А снежные вершины –                                       Однажды приласкает - Как волны седины,                                             Полюбишь навсегда! Как мудрость старины.
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