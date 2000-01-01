Назовите автора строк. Кубань – земля такая: Лишь первый луч скользнет – И поле оживает, И гром земной плывет …

Гость: Гость:

Эти строки поэта К.Обойщикова – лауреата краеых литературных премий им. Николая Островского (1985) и Е.Ф.Степановой (2000). Награжден памятной медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени, а также знаками им. А Покрышкина и «За верность казачеству». Член Союза журналистов СССР – Россия (1963 г.) и Союза писателей (1968г.) Кубань – земля такая Кубань – земля такая: Кубань – земля такая: Лишь первый луч скользнет- В ней слава боевая И поле оживает. И слава трудовая И гром земной плывет, Цементом скреплены. И землю плуг срезает, Цветет в Новороссийске Как масло. Священная земля. Круглый год И, словно обелиски, Здесь что-то засевают, Застыли тополя. И что-то убирают, Кубань – земля такая: И что-нибудь цветет. От хлеба золотая, Кубань – земля такая: Степная сторона. От края и до края Гостей она встречает, Две Дании войдет. И душу открывает, Омытая морями, Прозрачную до дна. Укрытая в леса, Казачка огневая, Пшеничными полями Красива, молода, Глядится в небеса. Кубань – земля такая: А снежные вершины – Однажды приласкает - Как волны седины, Полюбишь навсегда! Как мудрость старины.