перечислены эволюционные изменения строения и жизнедеятельности организмов: а) появление процесса фотосинтеза; б) возникновение хордовых животных; в) возникновение многоклеточных; г) появления цветка; д) появление густого подше...
Биология
перечислены эволюционные изменения строения и жизнедеятельности организмов: а) появление процесса фотосинтеза; б) возникновение хордовых животных; в) возникновение многоклеточных; г) появления цветка; д) появление густого подшерстка у млекопитающих зимой; е) изменение окраски шерсти у зайца зимой; ж) образование присосок и крючков у паразитических червей; з) утрата ленточными червями пищеварительной системы; и) утрата некоторыми видами креветок окраски; к) видоизменение листьев у кактуса. Выпишите буквы,которыми обозначены перечисленные изменения,в соответствии с их принадлежностью к основным направлениям эволюции. Ароморфозы: Идиоадаптации: Дегенерации:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дегенерация: з, и а, б, в, г - ароморфоз Все остальное - идиоадаптация
Гость:
Ароморфоз: в,г,б Идиодаптация:а,д,е,ж Дегенерация:з,и,к
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