перечислены эволюционные изменения строения и жизнедеятельности организмов: а) появление процесса фотосинтеза; б) возникновение хордовых животных; в) возникновение многоклеточных; г) появления цветка; д) появление густого подше...

Биология

перечислены эволюционные изменения строения и жизнедеятельности организмов: а) появление процесса фотосинтеза; б) возникновение хордовых животных; в) возникновение многоклеточных; г) появления цветка; д) появление густого подшерстка у млекопитающих зимой; е) изменение окраски шерсти у зайца зимой; ж) образование присосок и крючков у паразитических червей; з) утрата ленточными червями пищеварительной системы; и) утрата некоторыми видами креветок окраски; к) видоизменение листьев у кактуса. Выпишите буквы,которыми обозначены перечисленные изменения,в соответствии с их принадлежностью к основным направлениям эволюции. Ароморфозы: Идиоадаптации: Дегенерации:

Автор: Гость