добери и килька народних прикмет у яких уживаються присливники з ризним ступенем вияву ознаки дии , наприклад : тепло - теплише , холодно _ холоднише
Қазақ тiлi
добери и килька народних прикмет у яких уживаються присливники з ризним ступенем вияву ознаки дии , наприклад : тепло - теплише , холодно _ холоднише
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Якщо сьогодні тепло то завтра буде тепліше. У травні сухо у червні сухіше. Якщо на деревах багато інею то буде більше меду.
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