Какие обменные реакции могут протекать в растворе между веществами: хлорид натрия, азотная кислота, карбонат аммония , гидроксид калия, нитрат серебра, сульфат цинка?? Напишите малекулярные и ионные уравнения реакций=)
Химия
Какие обменные реакции могут протекать в растворе между веществами: хлорид натрия, азотная кислота, карбонат аммония , гидроксид калия, нитрат серебра, сульфат цинка?? Напишите малекулярные и ионные уравнения реакций=)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3 Na+1 +Cl-1 + Ag+1 + NO3-1 → AgCl↓ + Na+1 + NO3-1 Ag+1 + Cl-1 → AgCl↓ 2HNO3 + (NH4)2CO3 → 2NH4NO3 + CO2↑ + H2O 2H+1 + 2NO3-1 + 2NH4+1 + CO3+2 → 2NH4+1 + 2NO3-1 +CO2↑ +H2O 2H+1 + CO3+2 → CO2↑ + H2O 2KOH + (NH4)2CO3 → K2CO3 + 2NH3↑ + 2H2O 2K+1 + 2OH-1 + 2NH4+1 + CO3+2 → 2K+1 + CO3-2 + 2NH3↑ + 2H2O 2OH-1 + 2NH4+1 → 2NH3↑ + 2H2O OH-1 + NH4+1 → NH3↑ + H2O ZnSO4 + (NH4)2CO3 → ZnCO3↓ + (NH4)2SO4 Zn+2 + SO4-2 + 2NH4+1 + CO3+2 → ZnCO3↓ + 2NH4+1 + SO4-2 Zn+2 + CO3+2 → ZnCO3↓ HNO3 + KOH → KNO3 + H2O H+1 + NO3-1 + K+1 + OH-1 → K+1 + NO3-1 + H2O H+1 + OH-1 → H2O
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