Какие обменные реакции могут протекать в растворе между веществами: хлорид натрия, азотная кислота, карбонат аммония , гидроксид калия, нитрат серебра, сульфат цинка?? Напишите малекулярные и ионные уравнения реакций=)

Химия

Какие обменные реакции могут протекать в растворе между веществами: хлорид натрия, азотная кислота, карбонат аммония , гидроксид калия, нитрат серебра, сульфат цинка?? Напишите малекулярные и ионные уравнения реакций=)

Автор: Гость