який ККД гасового пальника( керогазу), якщо при спалюванні 100г гасу на ньому нагріваеться 10 л води від 15С( градусів цельсія) до 16С? питома теплота згоряння гасу 4,4*10^7 Дж/кг.

Физика

який ККД гасового пальника( керогазу), якщо при спалюванні 100г гасу на ньому нагріваеться 10 л води від 15С( градусів цельсія) до 16С? питома теплота згоряння гасу 4,4*10^7 Дж/кг.

Автор: Гость