який ККД гасового пальника( керогазу), якщо при спалюванні 100г гасу на ньому нагріваеться 10 л води від 15С( градусів цельсія) до 16С? питома теплота згоряння гасу 4,4*10^7 Дж/кг.
Физика
який ККД гасового пальника( керогазу), якщо при спалюванні 100г гасу на ньому нагріваеться 10 л води від 15С( градусів цельсія) до 16С? питома теплота згоряння гасу 4,4*10^7 Дж/кг.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
n=Qполезное/Qзатраченное Qп=c1m1T1=4200*10*1=42000Дж Qз=cm=44000000*0.1=4400000Дж. n=42000/4400000=0.0095=0.95%.
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