Из подъезда одновременно вышли два человека.скорость первого 100м/мин , второго 90м/мин. Можно ли утверждать что они шили в противоположннаправлениях если через 4мин между ними было 740м?
Математика
Из подъезда одновременно вышли два человека.скорость первого 100м/мин , второго 90м/мин. Можно ли утверждать что они шили в противоположннаправлениях если через 4мин между ними было 740м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно утверждать,что они шли в противоположных направлениях,так как если бы они шли навстречу друг другу,то между ними через 4 минуты не могло быть 740 км.
Гость:
скорее всего между ними через 4 минуты будет 760м 1) 100*4 = 400( м) - прошел первый человек. 2) 90*4 = 360 (м) - прошел второй. 3) 400-360 = 40 (м) - было бы расстояние между ними, если бы они шли в одном направлении. 4) 400+360 = 760 (м) - если бы шли в противоположных направлениях. Таким образом, они шли в противоположных направлениях. Ответ:можно утверждать, что они шли в противолоположных направлениях.
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