Внаслідок спиртового бродіння глюкози виділилось 33.6 л газу (н.у.). Обчисліть масу утвореного при цьому етанолу

Гость: Гость:

х г 33,6 л [latex]C_6H_{12}O_6=2C_2H_5OH+2CO_2[/latex] 92 г 44,8 л при утворенні 92 г спирту виділяється 44,8 л вуглекислого газу, а при -- // -- х г___________________33,6 л, звідки х=92*33,6/44,8=69 г