Внаслідок спиртового бродіння глюкози виділилось 33.6 л газу (н.у.). Обчисліть масу утвореного при цьому етанолу

Химия
Внаслідок спиртового бродіння глюкози виділилось 33.6 л газу (н.у.). Обчисліть масу утвореного при цьому етанолу
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Гость:
                                       х г                         33,6 л  [latex]C_6H_{12}O_6=2C_2H_5OH+2CO_2[/latex]                                      92 г                          44,8 л при утворенні 92 г спирту виділяється 44,8 л вуглекислого газу, а при  --  //  --  х г___________________33,6 л, звідки х=92*33,6/44,8=69 г 
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