Решите уравнение. (х в кв. - 6х) в кв. +14(х-3) в кв. = 81
Алгебра
Решите уравнение. (х в кв. - 6х) в кв. +14(х-3) в кв. = 81
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