4.     Путь в 195 км путешественники проплыли, двигаясь 3 ч на моторной лодке и 5 ч – на пароходе. Какова скорость лодки, если она вдвое меньше скорости парохода?

Алгебра
4.     Путь в 195 км путешественники проплыли, двигаясь 3 ч на моторной лодке и 5 ч – на пароходе. Какова скорость лодки, если она вдвое меньше скорости парохода?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пустьХкм/ч-скорость лодки, тогда скорость парохода будет2Хкм/ч на лодке проплыли 3Хкм, а на пароходе 5*2Х 3Х+10Х=195 13Х=195 Х=15км/ч-скорость лодки 
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