23.2 г железной окалины восстанавливается углём. Найти массу железа с 80% выходом

Химия
23.2 г железной окалины восстанавливается углём. Найти массу железа с 80% выходом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m(FeO) =23,2 г w=80% Найти: M(Fe)-?                                                                       Решение:                                       23,2 г           х г                                        FeO + C → Fe + CO                               M   72 г/моль     56 г/моль                               n    1 моль          1 моль                                m  72 г               56 г   23,2 г-------х г 72 г   -------56 г х =23,2 г*56 г/72 г=18 г    w = m(практ)/m(теор)*100% m(практ) = w*m(теор)/100% m(Fe) =18 г* 80% / 100% =14,4 г                 
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