23.2 г железной окалины восстанавливается углём. Найти массу железа с 80% выходом

Гость: Гость:

Дано: m(FeO) =23,2 г w=80% Найти: M(Fe)-? Решение: 23,2 г х г FeO + C → Fe + CO M 72 г/моль 56 г/моль n 1 моль 1 моль m 72 г 56 г 23,2 г-------х г 72 г -------56 г х =23,2 г*56 г/72 г=18 г w = m(практ)/m(теор)*100% m(практ) = w*m(теор)/100% m(Fe) =18 г* 80% / 100% =14,4 г