3. Решите уравнение: 0,4(а – 4) – 0,3(а – 3) = 1,7.
Алгебра
3. Решите уравнение: 0,4(а – 4) – 0,3(а – 3) = 1,7.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,4(a-4)-0,3(a-3)=1,7 0,4a- 1,6-0,3a+0,9=1,7 0,4a-0,3a=1,7+1,6-0,9 0,1a= 2,4 a=2,4:0,1 a= 24
Гость:
0,4(а – 4) – 0,3(а – 3) = 1,7 0,4a-1,6-0,3a+0,9=1,7 0,1a=2,4 a=24
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