Срочно! Напишите, пожалуйста, по пунктам, отдельно плюсы(+) и минусы(-) ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ и КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ! Заранее спасибо)) 

Обществознание
Срочно! Напишите, пожалуйста, по пунктам, отдельно плюсы(+) и минусы(-) ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ и КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ! Заранее спасибо)) 
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.+ Изменилась социальная структура населения. Численность промышленных рабочих достигла 10 млн человек против четырех млн.в канун первой пятилетки. Городское население составило в 1940 г. 63 млн.человек против 29 млн.в 1928 г. 2.-Однако индустриализация к началу войны еще не была завершена. СССР оставался аграрно-индустриальной страной, большая часть национального дохода все еще создавалась в сельском хозяйстве. К тому же индустриализация была проведена односторонне. Она коснулась в основном тяжелой промышленности, в то время как легкая промышленность все больше отставала. Резко обострилось положение с обеспечением населения товарами широкого потребления и жильем. Стремление развивать индустрию ударными темпами, превышающими реальные возможности, вызвало выпуск в обращение необеспеченных денег, что привело к инфляции, быстрому росту цен на рынке и вытеснению денежных расчетов натуральными.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
3.     Решите уравнение: 0,4(а – 4) – 0,3(а – 3) = 1,7.
Ответить
Алгебра
4.     Путь в 195 км путешественники проплыли, двигаясь 3 ч на моторной лодке и 5 ч – на пароходе. Какова скорость лодки, если она вдвое меньше ско...
Ответить
Химия
23.2 г железной окалины восстанавливается углём. Найти массу железа с 80% выходом
Ответить
Химия
C17H35COOK + H2SO4 =   C17H29COONa + Mg(HCO3)2 =
Ответить
Химия
Приведите примеры реакции разложения ,в результате которых образуются 1)два простых вещества  2)два сложных вещества  3)простое и сложное вещества ...
Ответить