Срочно! Напишите, пожалуйста, по пунктам, отдельно плюсы(+) и минусы(-) ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ и КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ! Заранее спасибо)) 

Гость: Гость:

1.+ Изменилась социальная структура населения. Численность промышленных рабочих достигла 10 млн человек против четырех млн.в канун первой пятилетки. Городское население составило в 1940 г. 63 млн.человек против 29 млн.в 1928 г. 2.-Однако индустриализация к началу войны еще не была завершена. СССР оставался аграрно-индустриальной страной, большая часть национального дохода все еще создавалась в сельском хозяйстве. К тому же индустриализация была проведена односторонне. Она коснулась в основном тяжелой промышленности, в то время как легкая промышленность все больше отставала. Резко обострилось положение с обеспечением населения товарами широкого потребления и жильем. Стремление развивать индустрию ударными темпами, превышающими реальные возможности, вызвало выпуск в обращение необеспеченных денег, что привело к инфляции, быстрому росту цен на рынке и вытеснению денежных расчетов натуральными.