В школьном медпункте он нечаянно разбил пузырек с 50 мл йодной настойки (5%-ный раствор иода, плотность 1,02 г/мл). Определите количество вещества иода (моль), которое содержалось в этом пузырьке.
Химия
В школьном медпункте он нечаянно разбил пузырек с 50 мл йодной настойки (5%-ный раствор иода, плотность 1,02 г/мл). Определите количество вещества иода (моль), которое содержалось в этом пузырьке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50 мл такой настойки будут весить: 50*1,02= 51 г Массовая доля йода 5%, следовательно его масса будет: 51*0,05= 2,55 г Количество йода определим по формуле: n=m/M n=2,55/254=0,01 моль
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